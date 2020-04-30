Целые категории украинцев могут не пережить лето без государственной поддержки

В помощи государства нуждаются небольшие фермы и сервисная сфера.

Есть целые категории населения, которые могут просто не пережить лето без существенной государственной поддержки. Об этом в интервью РБК-Украина сказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, речь идет, в частности, о микрофермерах - если они не смогут продать выращенную продукцию, а власти бросят их на произвол, они просто не выживут.

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“Им необходима помощь с логистикой и реализацией товаров, на которые есть спрос. И второе, что надо сделать немедленно, иначе будет беда, - ввести ограничения по экспорту зерновых. Зима была теплая, весна сухая, и мы не можем рассчитывать на очень высокий урожай зерновых, как и все страны“, - считает Либанова.

По ее словам, речь идет не о полном запрете, а о введении пошлины: тогда люди будут думать, что им выгоднее - оплатить и продать зерно за границу или реализовать его в Украине.

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Социолог также считает, что помощь сервисной сфере надо разделять: есть сервис, который расположен в Киеве, Львове, Одессе, и есть сервис, который расположен в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской областях, то есть, в рекреационных регионах.

“Там он ориентирован не на местное население, а на приезжих. И если туристов не будет (а их не будет, если не будет работать транспорт, и будет сохраняться часть карантинных ограничений), то надо им помочь“, - считает Либанова.

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