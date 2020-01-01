Цены на нефть в четверг продолжили рост

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 9,80%, цена июньских фьючерсов WTI выросла на 13,01%.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром, 30 апреля, во время торгов выросли в цене до 24,75 доллара за баррель. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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По состоянию на восемь часов утра стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 9,80%. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 17,02 доллара за баррель, прибавив 13,01%.

Напомним, что страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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До этого министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась на предложенные ОПЕК+ условия сокращения добычи нефти и с “гневом“ покинула переговоры, которые шли по видеотрансляции.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Российская Федерация достигли соглашения о большом сокращении добычи нефти. Ожидается, что сокращение нефтедобычи может быть на уровне 20% от мировой добычи.

Ранее сообщалось о том, что будет с курсом доллара в Украине.