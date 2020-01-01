Среди украинцев сохранится высокий спрос на овощи борщового набора и крупы.

Названы продукты, которые больше всего подорожали за время карантина flickr.com

Больше всего за время карантина в Украине подорожало мясо, картофель и гречка, при этом сохранится высокий спрос на овощи борщового набора и крупы. Об этом сообщил кандидат экономических наук Ярослав Навроцкий, информирует Национальный научный центр “Институт аграрной экономики“.

Читай также: В Украине власти будут регулировать цены: Что это значит

“Если в апреле 2019 года среднемесячная цена говядины в розничной торговле составляла 135,66 грн/кг, то в январе 2020 год она повысилась до 143,96 грн/кг (+ 6,1%). За четыре месяца текущего года гуляш подорожал еще на 9,2% - до 157,22 грн/кг“, - сказал Навроцкий.

По его словам, в сложившейся ситуации наиболее перспективным выглядит сектор птицеводства, так как мясо курятины пока наиболее дешевое. Кроме того, в Украине ожидается повышение спроса на овощи борщового набора: морковь, свеклу, лук, картофель, а также яблоки, которые сравнительно недорого стоят и долго хранятся.

“К примеру, цена на картофель в супермаркетах выросла с 12,51 грн/кг в январе 2020 году - до 15,26 грн/кг (+22%) в апреле. Но, учитывая пищевые свойства, длительный срок хранения и сравнительно доступную цену, спрос на картофель будет сохраняться“, - считает эксперт.

Читай также: Украинские фермеры вынуждены за бесценок продавать ранний урожай

При этом, по его словам, будет происходить снижение спроса на группы товаров непродолжительного хранения: томаты, огурцы, ягоды и зелень. А вот спрос на различные виды зерна и крупы будет сохраняться высоким.

“Если с февраля 2019 до февраля 2020 среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5% - с 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг, то только в течение марта-апреля этого года в результате ажиотажного спроса она выросла на 43,2% - до 43,22 грн/кг“, - уточнил Навроцкий.

Напомним, что в Украине резко выросла цена на клубнику.