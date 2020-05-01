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"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на май

Комментариев: 3
Природный газ для промышленных потребителей станет дешевле на 15%.
"Нафтогаз" снизил цены наз для промышленности на май
"Нафтогаз" снизил цены наз для промышленности на май
depositphotos.com

C 1 по 31 мая (включительно) 2020 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов будут снижены по сравнению с апрельскими на 14,8-15,9% в зависимости от условий поставки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НАК “Нафтогаз Украины“.

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Согласно прейскуранту, компания предлагает голубое топливо по цене 3 421,00 - 3 929,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

“Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты“, - уточнили в “Нафтогазе“.

Напомним, что в апреле оптовая цена на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,9 гривны за кубометр.

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В апреле оптовая цена на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,9 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку), что на 15% меньше, чем в марте.

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Теги: Нафтогаз Украины, цены на газ, промышленность, транспортировка газа, голубое топливо
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.05.2020, 14:22
Оценка:  0
гость
Завтра, годовщина ритуального самосожжения кацапской мрази в одесском Доме профсоюзов!
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь
tamarakoren    01.05.2020, 13:05
Оценка:  +1
tamarakoren
Для населения тоже на 15%,только ...только (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).Похоже снова развели))
гость  (аноним)  01.05.2020, 10:03
Оценка:  +1
гость
снизил цены для тех кого нету. где промышленность?
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