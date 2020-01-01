Правительство предлагает ввести финансовые механизмы для обеспечения малому бизнесу равных возможностей доступа к кредитам.

Кабмин внес в Раду изменения в госбюджет-2020 depositphotos.com

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3419 “Об изменениях в Закон Украины “О государственном бюджете на 2020 год“. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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Согласно опубликованной информации, субъектом законодательной инициативы выступил Кабинет министров Украины, а инициатором внесения законопроекта - премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, правительство предлагает внести изменения в статью 6 Закона “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“, которыми предоставляется возможность введения финансовых механизмов для обеспечения равных возможностей доступа к кредитным ресурсам малым субъектам хозяйствования. Планируется осуществить это путем частичного гарантирования государством обязательств перед кредитором по пулу (портфелю) кредитов.

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В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что за предоставление государственных гарантий на портфельной основе кредиторы, в обеспечение обязательств перед которыми предоставляются такие гарантии, должны вносить плату в госбюджет Украины в размере, определенном правительством.

В Кабмине считают, что инструмент портфельных гарантий является надежным, вследствие чего вероятность наступления гарантийных случаев и расходов госбюджета будет минимальной, а доходы бюджета увеличатся на сумму внесенной платы за гарантию.

Напомним, что лидер фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия рассказал о новом бюджете-2020.