Всемирный банк выделит $150 млн на поддержку малообеспеченных украинцев

Треть суммы будет направлена на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19.

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере $150 млн в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”. Об этом информирует УНН со ссылкой на Всемирный банк.

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Согласно сообщению, целью проекта является расширение и совершенствование социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

В рамках дополнительного финансирования 50 млн долларов США будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса). Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий.

Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

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“Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности”, - сказал исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

“Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта “Рука помощи”. Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела”, - добавил он.

Напомним, что Украина получит кредит от Европейского инвестиционного банка на борьбу с эпидемией коронавируса.