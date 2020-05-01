Гетманцев пояснил закон о банках и необходимость кредитов МВФ

Возвращение банков бывшим собственникам дестабилизирует и без того хрупкую финансовую систему.

После принятия Закона “О банках и банковской деятельности“ владелец выведенного с рынка банка сможет получить возмещение деньгами. Об этом в эфире 1+1 заявил автор соответствующего законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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“Там нет никакой индульгенции от уголовной ответственности для руководителей НБУ за противозаконные решения. Главная идея закона - даже если Нацбанк нарушил интересы владельцев финучреждения, его нельзя вернуть прежним собственникам, потому что это дестабилизирует хрупкую и очень чувствительную финансовую систему.“, - сказал Гетманцев.

В этой связи нардеп подчеркнул необходимость принятия данного закона в контексте продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. По словам Гетманцева, получение нового кредита МВФ - это возможность удешевить обслуживание государственного долга и мощный сигнал инвесторам.

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“У нас очень дорогой государственный долг, почти треть бюджета идет на выплату задолженности и его обслуживание. Кредит, который мы получаем от Международного валютного фонда - это не просто деньги, это мощный сигнал инвесторам, которые будут предоставлять деньги Украине на благоприятных условиях“, - считает председатель профильного парламентского комитета.

При этом, по его словам, в среднесрочной перспективе для Украины вполне реально отказаться от кредитов МВФ и других международных заемщиков.

“В среднесрочной перспективе, возможно через 2-3 года, мы считаем это возможным“, - сказал Гетманцев.

Напомним, что Рада обработала все поправки в “антиколомойский закон“.

Источник: https://censor.net.ua/v3192838