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Падение украинской экономики за ІІ квартал превысит 10% - Нацбанк

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Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость украинского населения.
Падение украинской экономики за ІІ квартал превысит 10% - Нацбанк
Падение украинской экономики за ІІ квартал превысит 10% - Нацбанк
depositphotos.com

Падение украинской экономики во ІІ квартале 2020 года вырастет до 11%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в инфляционном отчете Национального банка Украины.

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В документе, в частности, утверждается, что карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость украинского населения.

“Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года“, - говорится в отчете.

В то же время, согласно документу, после отмены карантина Нацбанк ожидает V-образного восстановления экономики страны. По мнению регулятора, этому будет способствовать и мягкая фискальная и монетарная политика.

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“Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитованию бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику“, - прогнозируют в Нацбанке.

Напомним, что спрос на кредиты среди населения упал до пятилетнего минимума.

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Теги: Нацбанк, экономика, деловая активность, потребление, пандемия
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