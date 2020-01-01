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Наблюдательный совет "Нафтогаза" поручил ограничить зарплаты руководства

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Правление должно обеспечить выполнение требований закона об ограничении размера зарплаты и вознаграждений.
Наблюдательный совет "Нафтогаза" поручил ограничить зарплаты руководства
Наблюдательный совет "Нафтогаза" поручил ограничить зарплаты руководства
flickr.com

Наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины“ поручил правлению компании выполнить требования законодательства об ограничении размера зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина. Об этом сообщается на сайте компании.

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“Правление должно обеспечить выполнение требований закона и сообщить наблюдательный совет о принятых мерах“, - говорится в сообщении.

Как сказал глава правления НАК Андрей Коболев, “Нафтогаз“ был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества.

“Сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании“, - сказал Коболев.

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Напомним, что Кабмин ограничил зарплаты ТОП-чиновников. Зарплата не должна будет превышать 47 тысяч гривен и будет установлена до окончания месяца, в котором отменяется карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что данная мера необходима в условиях пандемии.

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Теги: Нафтогаз Украины, зарплата, топ-чиновники, государственные предприятия, карантин
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