"Дороги и работа": Кабмин запускает новый проект по трудоустройству
Укравтодор совместно с правительством и Офисом президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости запускают проект “Дороги и работа“. Об этом сообщает Урядовый портал.
Читай также: В Киевской области отремонтируют 40 км дорог – Укравтодор
Согласно сообщению, для того, чтобы как можно быстрее найти необходимую вакансию, на сайте создан инструмент для поиска вакансий по трем критериям: профессии, региону и компании.
“Проект “Дороги и работа“ призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, но и помочь стать дорожником без опыта работы“, - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2020 году планируется привлечь более 150 тысяч работников. Речь идет не только о персонале, который непосредственно задействован в дорожных работах, но и о людях из других отраслей.
Президент Владимир Зеленский заявил, что трудоустройство дорожных специалистов должно происходить официально и с соблюдением законодательства.
Читай также: В Одесской области чиновники расхитили миллионы на ремонте дорог - СБУ
Напомним, что на ремонт дорог в Украине госбанк выделил почти 6 млрд грн. В 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.
Так, АО “Укрэксимбанк“ и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) при участии президента Украины Владимира Зеленского подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.
Полная версия правил
Ну і росіяни можуть за нас порадіти - їхні гроші, отриманні за судовими рішеннями, будуть не проїденими, а вкладеними у майбутнє України.
До речі не усі розуміють значення наявності справних доріг у економіці держави.