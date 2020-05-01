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"Дороги и работа": Кабмин запускает новый проект по трудоустройству

Комментариев: 3
Все безработные и просто желающие могут присоединиться и трудоустроиться в дорожной отрасли.
"Дороги и работа": Кабмин запускает новый проект по трудоустройству
"Дороги и работа": Кабмин запускает новый проект по трудоустройству
depositphotos.com

Укравтодор совместно с правительством и Офисом президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости запускают проект “Дороги и работа“. Об этом сообщает Урядовый портал.

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Согласно сообщению, для того, чтобы как можно быстрее найти необходимую вакансию, на сайте создан инструмент для поиска вакансий по трем критериям: профессии, региону и компании.

“Проект “Дороги и работа“ призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, но и помочь стать дорожником без опыта работы“, - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2020 году планируется привлечь более 150 тысяч работников. Речь идет не только о персонале, который непосредственно задействован в дорожных работах, но и о людях из других отраслей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трудоустройство дорожных специалистов должно происходить официально и с соблюдением законодательства.

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Напомним, что на ремонт дорог в Украине госбанк выделил почти 6 млрд грн. В 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Так, АО “Укрэксимбанк“ и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) при участии президента Украины Владимира Зеленского подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

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Теги: дороги, государственные программы, большая стройка, Шмыгаль, Укравтодор
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Комментариев (3)
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wert-71    02.05.2020, 01:51
Оценка:  0
wert-71
спорудження складних інженерних проектів, як шляхи - це ознака розвитку держави.
Ну і росіяни можуть за нас порадіти - їхні гроші, отриманні за судовими рішеннями, будуть не проїденими, а вкладеними у майбутнє України.
До речі не усі розуміють значення наявності справних доріг у економіці держави.
WTF  (аноним)  01.05.2020, 19:41
Оценка:  0
WTF
Вместо того, что-бы создавать новые профильные рабочие места для медиков, учителей, соц. работников, инженеров, продавцов, и других узкопрофильных специальностей, мы их отправим асфальт укладывать и цемент месить... Очередное дно от "Зе"-команды. Хотя чего еще от клоунов ожидать...
wert-71    02.05.2020, 01:53
Оценка:  0
wert-71
не правда, так зазначено число - 150 000. Не 5 мільйонів
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