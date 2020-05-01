"Дороги и работа": Кабмин запускает новый проект по трудоустройству

Все безработные и просто желающие могут присоединиться и трудоустроиться в дорожной отрасли.

Укравтодор совместно с правительством и Офисом президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости запускают проект “Дороги и работа“. Об этом сообщает Урядовый портал.

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Согласно сообщению, для того, чтобы как можно быстрее найти необходимую вакансию, на сайте создан инструмент для поиска вакансий по трем критериям: профессии, региону и компании.

“Проект “Дороги и работа“ призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, но и помочь стать дорожником без опыта работы“, - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2020 году планируется привлечь более 150 тысяч работников. Речь идет не только о персонале, который непосредственно задействован в дорожных работах, но и о людях из других отраслей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трудоустройство дорожных специалистов должно происходить официально и с соблюдением законодательства.

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Напомним, что на ремонт дорог в Украине госбанк выделил почти 6 млрд грн. В 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Так, АО “Укрэксимбанк“ и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) при участии президента Украины Владимира Зеленского подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.