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Нефть дешевеет после заявления США о происхождении коронавируса

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Снижение котировок произошло после того, как президент США Трамп и госсекретарь Помпео заявили о наличии доказательств начала пандемии из лаборатории китайского города Ухань.
Нефть дешевеет после заявления США о происхождении коронавируса
Нефть дешевеет после заявления США о происхождении коронавируса
depositphotos.com

В понедельник азиатские рынки открылись снижением котировок акций и нефтяных фьючерсов на фоне спора США и Китая по поводу происхождения коронавируса. Об этом пишет Лига.

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Отмечается, что в условиях сокращения торговли во всем мире фьючерсы на американские акции упали на 1,7%, а американская нефть подешевела на 7%. При этом доллар США вырос до недельных максимумов против чувствительных к риску австралийских и новозеландских долларов.

Индекс KOSPI в Южной Корее упал, гонконгский Hang Seng потерял 3,5%, а австралийский ASX 200 вырос на 0,5%.

Снижение котировок произошло после того, как сначала президент США Дональд Трамп, а затем и госсекретарь Майк Помпео заявили о наличии доказательств начала пандемии коронавируса из лаборатории китайского города Ухань.

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Напомним, что СМИ узнали об ультиматуме Трампа Эр-Рияду по нефти. Президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

Сам Трамп, комментируя вопрос об ультиматуме, заявил, что “не должен был говорить такого“, поскольку Мухаммед бен Сальман Аль Сауд “понимал, что испытывает проблемы“ из-за низких цен на нефть.

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Теги: нефть, котировки, баррель, фьючерсы, акции
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гость  (аноним)  04.05.2020, 12:05
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гость
Нашел новую развлекуху. На улице спрашиваю сигарету у типов и если тип лезет в карман за спиной,отвлекаясь от меня, бью его со всей дури по еблу. Часто типы падают с удара иногда приходится пиздячитьтих дальше.))) Жаль что раньше не додумался до этого,а то щас в мои 54 удары уже не те
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