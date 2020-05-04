После длинных выходных гривна укрепила позиции.

Курс валют на 04.05.2020: доллар упал ниже психологической отметки НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 апреля 2020 года. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Курс валют на 04.05.2020: доллар упал ниже психологической отметки НБУ / flickr.com

Курс валют на 04.05.2020: доллар упал ниже психологической отметки НБУ

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В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 5 копеек, а продать - за 27 гривен 17 копеек.

Курс евро в обменниках: 29 гривен 26 копеек покупка 29 гривен 39 копеек - продажа.

Напомним, что в законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год Кабмин ожидает девальвацию гривны. Прогноз курса на год установлен на уровне 29,5 грн/дол. Предыдущий прогноз - 27 грн/дол.