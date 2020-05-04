Стало известно, какого курса валют ждать на этой неделе

Эксперт спрогнозировал курс доллара на текущую неделю.

За прошлую неделю с 27 апреля по 1 мая курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,7%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

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Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время выросли с 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет роста курса покупки и неизменного курса продажи.

Первые торги нового месяца не принесли неожиданностей. В первой половине дня на межбанке курс доллара совсем незначительно рос. На наличном рынке движение было разнонаправленным: скромный рост курса продажи с одновременным столь же скромным курсом покупки - отметил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб

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“В ближайшее время “американец“ останется вблизи отметки 27 грн, с умеренной тенденцией к снижению и стабилизацией чуть ниже этого круглого уровня. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/27,0 грн.“, - подытожил эксперт.

Напомним, что доллар упал ниже психологической отметки.