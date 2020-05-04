Оценивать работу таможни будем по КРІ - министр финансов

Министр финансов предоставил руководству каждой таможни 20-дневный кредит доверия.

Уже на этой неделе должна быть представлена Концепция реформирования украинской таможни и соответствующий план ее реализации. Об этом во время заседания коллегии Государственной таможенной службы заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Урядовый портал.

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Чиновник отметил необратимость изменений в работе таможенной службы и необходимость быстрого темпа реформы.

“Реальные изменения на таможне очень важны, ведь это значительные доходы в бюджет. Это и облегчение условий ведения бизнеса, упрощение выхода украинских компаний на европейские рынки, повышение инвестиционной привлекательности Украины. Таможня должна превратиться в современную сервисную службу - с модернизированной инфраструктурой, прозрачными процессами и доверием со стороны бизнеса и граждан“, - сказал министр.

Марченко также отметил, что будет держать под личным контролем процесс изменений на таможне, ведь именно министр финансов несет ответственность за таможенную сферу.

“Мы должны остановить утечку средств из таможни, обеспечить прозрачность, остановить коррупцию, контрабанду и гарантировать таможенную безопасность государства. Если будут сигналы о нарушениях, мы будем действовать оперативно и решительно: к примеру, когда на таможенном посту ломается сканер, это автоматически означает, что через день руководитель этой таможни не работает. Эти правила будут действовать для всех“, - сказал министр.

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Министр финансов отметил, что изменения будут оценивать в соответствии с поставленными перед таможней KPI, а также сообщил, что следующая встреча коллегии состоится в двадцатый числах мая.

“За это время мы проанализируем, как работает каждая таможня. Считайте, что вам предоставлено 20-дневный кредит доверия. После этого, при необходимости, будем принимать жесткие кадровые решения“, - сказал Марченко.

Напомним, что уволенным главам таможни и налоговой грозят уголовным делом.