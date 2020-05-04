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Сегодня в Украине началась выплата повышенных пенсий

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В понедельник, 4 мая, начались выплаты проиндексированных пенсий.
Сегодня в Украине началась выплата повышенных пенсий
Сегодня в Украине началась выплата повышенных пенсий
EPA/UPG

В Украине сегодня стартовала выплата повышенных пенсий. Об этом сообщается на сайте ОП в понедельник, 4 мая.

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Глава ОП Андрей Ермак провел совещание со своими заместителями и народными депутатами по индексации пенсий и поддержке ФОПов во время карантина.

Правительство уже приняло соответствующее решение. С сегодняшнего дня начинается начисление повышенных выплат пенсионерам - говорится в сообщении

Также чиновники обсудили вопрос поддержки предпринимателей. В частности, было решено усилить помощь ФОПам. 

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“Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения относительно той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна – мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы“ - заявил глава ОП Андрей Ермак.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, кому положена “карантинная“ тысяча.

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Теги: Пенсии, Украина, выплата
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