В понедельник, 4 мая, начались выплаты проиндексированных пенсий.

Сегодня в Украине началась выплата повышенных пенсий EPA/UPG

В Украине сегодня стартовала выплата повышенных пенсий. Об этом сообщается на сайте ОП в понедельник, 4 мая.

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Глава ОП Андрей Ермак провел совещание со своими заместителями и народными депутатами по индексации пенсий и поддержке ФОПов во время карантина.

Правительство уже приняло соответствующее решение. С сегодняшнего дня начинается начисление повышенных выплат пенсионерам - говорится в сообщении

Также чиновники обсудили вопрос поддержки предпринимателей. В частности, было решено усилить помощь ФОПам.

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“Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения относительно той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна – мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы“ - заявил глава ОП Андрей Ермак.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, кому положена “карантинная“ тысяча.