Кабмин хочет остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций

Государство пока не может выполнять свои обязательства и выкупать энергию по "зеленому" тарифу.

Кабинет министров Украины планирует остановить строительство новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в частности солнечных и ветровых. Об этом сообщила в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, сообщается на Facebook-странице ведомства.

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По ее словам, это объясняется тем, что в предыдущие годы в Украине строилось много “зеленых“ электростанций, и государство пока не может выполнять свои обязательства и выкупать произведенную ими энергию по так называемому “зеленому“ тарифу.

“Нам сегодня нужно остановить новое строительство “солнца“ и “ветра“ по “зеленому тарифу“ и перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством и которая себя очень хорошо показала в других странах“, - заявила Буславец.

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По словам в.и.о. министра, сейчас правительство ведет переговоры с инвесторами, которые построили в Украине большие солнечные и ветровые электростанции. Целью этих переговоров является добровольное снижение “зеленого“ тарифа, который в Украине остается одним из самых высоких в Европе.

“Этот вопрос нужно было решать еще в прошлом году. К сожалению, в последнее время очень долго общались с инвесторами, шли дискуссии, и инвесторы не понимали, каким образом будут работать дальше и развивать эту отрасль. Эта дискуссия уже длится более шести месяцев“, - уточнила Буславец.

Напомним, что нардепы подготовили компромиссный законопроект о “зеленых“ тарифах.