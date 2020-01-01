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Нардепы обжаловали закон о рынке земли в Конституционном Суде

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48 народных депутатов считают, что изменения в земельное законодательство не соответствуют ряду статей Конституции.
Нардепы обжаловали закон о рынке земли в Конституционном Суде
Нардепы обжаловали закон о рынке земли в Конституционном Суде
flickr.com

48 народных депутатов подали в Конституционный Суд Украины представление относительно соответствия Основному Закону изменений в законодательство, которыми в Украине начинает функционировать рынок земель сельскохозяйственного назначения. Об этом в понедельник сообщается на сайте КС.

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“4 мая 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения“ от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

По информации, опубликованной КС, субъектом права на конституционное представление выступили 48 народных депутатов, а уполномоченными представителями субъекта права на представление являются народные депутаты Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

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Также сообщается, что субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые изменения в закон и Земельный кодекс не соответствуют ряду статей Конституции Украины.

Кроме того, по мнению авторов представления, соответствующие изменения были приняты Верховной Радой Украины с нарушением конституционной процедуры рассмотрения.

Напомним, что 30 апреля был обнародован закон о рынке земли в Украине.

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Теги: Конституционный суд, Верховная Рада, народные депутаты, рынок земли, представление
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