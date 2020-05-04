Монета "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" вводится в оборот с 5 мая.

В Украине появится памятная монета в честь победы над нацизмом НБУ

С 5 мая 2020 года в Украине вводится в оборот памятная монета “75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов“. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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“Значительный вклад в победу над нацизмом сделала Украина, территория которой с июня 1941 года до октября 1944 года была центральным участком всего европейского плацдарма военных действий. Во время Второй мировой войны Украина понесла огромные человеческие (примерно 9-10 млн человек) и материальные потери“, - говорится в сообщении.

На аверсе монеты вверху на зеркальном фоне - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись - 75 лет/ победы/ над/ нацизмом/ во Второй/ мировой/ войне; слева на матовом фоне надписи: 2020/ Украина/ 5 гривен (надпись “гривен“ - вертикальная) внизу на зеркальном фоне - декоративное изображение голубя, который держит оливковую веточку - символ свободы, мира, победы. Справа внизу размещен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

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На реверсе монеты изображена стилизованная композиция: вертикальный колючая проволока, которая делит плоскость монеты условно на военную (слева) с потрескавшимися, рваными краями (которые символизируют напряжение, тревогу, боль), на фоне которой надпись - 1939, и мирную, где колючая проволока прорастает листьями (что символизирует возрождение и продолжение жизни), на фоне которой надпись - 1945.

Напомним, что в Украине появится новая монета в 10 гривен.