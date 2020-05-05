Цены на нефть возобновили рост

Возобновление китайской экономики и замедление пандемии коронавируса создают благоприятные условия для роста цен на нефть.

Нефтяные котировки растут после вступления в силу 1 мая новой сделки ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья и новостей об ослаблении карантина в ряде стран и замедлении пандемии коронавируса, пишет Лига.

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Стоимость нефти марки Brent на 8:30 по Киеву достигла $28,2 (+3,97%). Цена американской нефти WTI выросла на 6,23% и держится на уровне $21,66.

Возобновление китайской экономики, а также ослабление карантина в ряде штатов США и государств Европы и Азии, а также замедление пандемии коронавируса создают благоприятные условия для роста цен на нефть.

Накануне стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,7% и достигла отметки $27,9 за баррель, цена WTI прибавила 7,2% - $21,21 (к 23:30 по Киеву).

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Нефтяные котировки начали расти после вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+ по сокращению ежедневной добычи почти на 10 млн баррелей.

Напомним, что нефть подешевела после заявления США о происхождении коронавируса. Снижение котировок произошло после того, как президент США Трамп и госсекретарь Помпео заявили о наличии доказательств начала пандемии из лаборатории китайского города Ухань.