У Зеленского рассказали, сколько потратил бизнес на борьбу с коронавирусом

За негосударственные финансы закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты.

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн. Об этом в эфире ICTV сообщил заместитель руководителя ОП, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, сообщает сайт главы государства.

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По его словам, это негосударственные финансы, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса. Тимошенко напомнил, что полтора месяца назад президент Владимир Зеленский провел встречу с крупным бизнесом, на которой говорилось о борьбе с коронавирусом.

“Было решено, что они (предприниматели. - ред.) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб - полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Это - средства бизнеса, это не бюджетные средства“, - сказал Тимошенко.

По словам представителя ОП, в то время в украинских больницах ситуация с обеспечением медицинскими средствами была крайне неудовлетворительной - их фактически не было.

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“Мы запустили так называемый воздушный мост. Мы начали сотрудничать с различными авиакомпаниями по поставкам средств защиты из Китая. Благодаря этому за две-три недели удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривен до 8-10 гривен“, - уточнил Тимошенко.

Он также отметил, что впоследствии подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.

Напомним, что Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестов.