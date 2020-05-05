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Финансирование медицины увеличится вдвое - Радуцкий

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Радуцкий обещает, что еще в этом году правительство дополнительно найдет более 11 миллиардов гривен на зарплаты медикам.
Финансирование медицины увеличится вдвое - Радуцкий
Финансирование медицины увеличится вдвое - Радуцкий
facebook.com/mihail.radutsky

Со следующего года финансирование здравоохранения в Украине будет увеличено в 2 раза с 3 до 6% ВВП. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Telegram-канал партии “Слуга народа“.

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По его словам, комитет также инициирует изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения, что позволит всем заведениям получить финансирование не ниже уровня 2019 года.

Кроме того, по словам Радуцкого, в этом году правительство дополнительно найдет более 11 миллиардов гривен на зарплаты медикам.

“Это будет сделано с 1 июля 2020 за счет государственного бюджета Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы изменения в бюджет были быстро утверждены, и медики получили повышенные зарплаты в установленные сроки“, - сказал глава профильного парламентского комитета.

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Также, по словам Радуцкого, комитет планирует внести изменения в законодательство, предполагающие разработку национальных протоколов лечения и стандартов качества. На их основе будут рассчитывать тарифы пакетов медицинских услуг.

“Со следующего года медучреждения будут получать от государства за предоставленные пациентам услуги столько, сколько они реально стоят на рынке“, - резюмировал Радуцкий.

Напомним, что с 1 июня Министерство здравоохранения введет новую систему финансирования больниц.

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Теги: Радуцкий, медицинская реформа, зарплаты врачей, Рада, бюджет
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Комментариев (2)
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CCS    05.05.2020, 15:04
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"Со слєдующєго"... саме так, прийде весна - зарплата буде! "Зробимо їх ще раз разом!"
гость  (аноним)  05.05.2020, 14:03
Оценка:  +1
гость
Этот ушлепок продававший маски из госрезерва занят обычным для себя делом : обещанием красивой жизни для гоев. Видите как ему весело. Он уверен, что на его жизнь лохов в Украине хватит !
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