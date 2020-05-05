Первыми будут запущены пригородные электропоезда, позже на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити+".

"Укрзализныця" может начать выход из карантина с запуска электричек - СМИ flickr.com

“Укрзализныця“ может запустить электрички в качестве начала выхода из карантинного режима работы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в транспортной отрасли.

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По данным СМИ, планируется, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, позже на маршруты выйдут скоростные поезда категории “Интерсити“ и “Интерсити+“, после чего, скорее всего, будет запущено полноценное железнодорожное сообщение внутри страны.

А вот возобновление международных перевозок, по информации источника, будет в том числе зависеть от решения соседних стран, с которыми налажено пассажирское сообщение.

Также сообщается, что на данный момент информация о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами “Укрзализныци“ по завершению карантина отсутствует.

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Напомним, что частные перевозчики не смогут возобновить работу в полном объеме по окончанию карантина. Об этом сказал лава компании AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

По его словам, власть не ведет диалог с частными перевозчиками, не способствует кредитным каникулам в переговорах с банками.

“В случае, если дадут отмашку выходить на маршруты на следующий день, то мы сможем обеспечить только 50% транспорта. Плюс, больше 80% водителей у нас иногородние, и если они не смогут добраться на работу, то автобусы не выйдут на маршруты“, - рассказал Омельницкий.