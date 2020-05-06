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Роста цен на продукты в Украине нет - Петрашко

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Дефицита продуктов питания в Украине нет, роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано.
Роста цен на продукты в Украине нет - Петрашко
Роста цен на продукты в Украине нет - Петрашко
flickr.com

Дефицита продуктов питания в Украине нет, роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, информирует Интерфакс-Украина.

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“У нас продуктового дефицита нет, по ценам - были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение“, - сказал он.

В частности, по словам министра, запасы пшеницы в Украине в конце нынешнего сезона будут вдвое больше уровня прошлого года. Петрашко уточнил, что цель по экспорту пшеницы из Украины на данным момент достигнута, тогда как вопрос объемов поставки кукурузы остается открытым.

“На данный момент мы не принимаем ограничительных мер, находимся в постоянном диалоге с производителями. Мы мониторим ситуацию, она под полным контролем, у нас не будет ни дефицита хлеба, ни кормов для животных“, - заметил министр.

По словам Петрашко, Минэкономики выступает за сохранение цивилизованного подхода к экспорту и сейчас обдумывает идею присоединения к дискуссии Большой двадцатки в рамках всемирной продовольственной безопасности с “гарантированием украинских позиций“.

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Напомним, что больше всего за время карантина в Украине подорожало мясо, картофель и гречка, при этом сохранится высокий спрос на овощи борщового набора и крупы. Об этом сообщил кандидат экономических наук Ярослав Навроцкий, информирует Национальный научный центр “Институт аграрной экономики“.

При этом, по его словам, будет происходить снижение спроса на группы товаров непродолжительного хранения: томаты, огурцы, ягоды и зелень. А вот спрос на различные виды зерна и крупы будет сохраняться высоким.

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Теги: продукты питания, дефицит, рост цен, Петрашко, Минэкономики
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