Цены на нефть достигли 3-недельного максимума

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 12%.

Во вторник, 5 мая, мировые цены на нефть продолжили рост, поднимаясь до максимальных уровней с 15 апреля, информируют Подробности.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 12% - до 30,5 долларов за баррель.

Цена фьючерса нефти WTI поднялась выше 24 долларов (+18,3%).

Как известно, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.

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Напомним, что нефтяные котировки возобновили рост после вступления в силу 1 мая новой сделки ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья и новостей об ослаблении карантина в ряде стран и замедлении пандемии коронавируса.

Позже нефть подешевела после заявления США о происхождении коронавируса. Снижение котировок произошло после того, как президент США Трамп и госсекретарь Помпео заявили о наличии доказательств начала пандемии из лаборатории китайского города Ухань.