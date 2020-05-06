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Цены на нефть в среду продолжили рост

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Нефть дорожает шестой день подряд на фоне оптимизма, вызванного новостями об отмене карантина в нескольких странах.
Цены на нефть в среду продолжили рост
Цены на нефть в среду продолжили рост
depositphotos.com

Котировки нефти слабо растут на торгах в среду после уверенного роста днем ранее, информирует Интерфакс.

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Так, по состоянию на 7:10 по киевскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,06%) до $30,99 за баррель. За вторник рост составил $3,77 (13,9%), цена достигла отметки $30,97 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,01 (0,04%) до $24,57 за баррель. За предыдущие торги WTI прибавила в цене $4,17 (20,5%) до $24,56 за баррель.

Цена нефти марки WTI увеличивается шестой дней подряд на фоне оптимизма, вызванного новостями об отмене карантинных ограничений в нескольких странах.

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Кроме того, нефтяные котировки возобновили рост после вступления в силу новой сделки ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья.

Позже нефть подешевела после заявления США о происхождении коронавируса. Снижение котировок произошло после того, как президент США Трамп и госсекретарь Помпео заявили о наличии доказательств начала пандемии из лаборатории китайского города Ухань.

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Теги: нефть, котировки, фьючерсы, баррель, энергоресурсы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ndelliopoo    06.05.2020, 10:21
Оценка:  -22
ndelliopoo
Не может этого быть!)))))
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