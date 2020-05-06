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Строительство "Северного потока-2" не угрожает НАТО - Германия

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Берлин принципиально отвергает экстерриториальные санкции США, однако не намерен выставлять Вашингтону счет за замедление хода строительства.
Строительство "Северного потока-2" не представляет угрозы НАТО - Германия
Строительство "Северного потока-2" не представляет угрозы НАТО - Германия
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Власти ФРГ поддерживают строительство газопровода “Северный поток-2“. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос фракции партии “Альтернатива для Германии“ в Бундестаге, обнародованном на сайте немецкого парламента, информирует Голос Украины.

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В документе, в частности, отмечается, что сейчас Берлину неизвестные детали строительства, однако кабинет ожидает, что проект будет завершен, хотя и предполагает, что могут возникнуть задержки.

“Правительство ФРГ, как и прежде, положительно оценивает проект “Северный поток-2“. Правительство продолжит оказывать политическую поддержку компаниям, которые участвуют в строительстве“, - отмечается в ответе на депутатский запрос.

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Берлин также заявил, что принципиально отвергает экстерриториальные санкции США, однако не намерен выставлять Вашингтону счет за замедление хода строительства. По мнению правительства ФРГ, политика Германии в отношении “Северного потока-2“ не представляет угрозы для НАТО.

Напомним, что российский корабль прибыл на Балтику для достройки “Северного потока-2“. Единственный российский корабль-трубоукладчик “Академик Черский“ прибыл в Балтийское море и встал на якорь в Гданьской бухте примерно в 30 км северо-западнее города Балтийск Калининградской области РФ.

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Теги: Северный поток-2, ФРГ, газопровод, Бундестаг, энергоресурсы
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