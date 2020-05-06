Зеленский провел переговоры с президентом ЕБРР: о чем шла речь

Президент Украины рассчитывает на утверждение "Пакета солидарности 2.0" с увеличением финансирования до 4 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает утверждение в марте этого года Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) “Пакета солидарности“ на 1 млрд евро. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом ЕБРР сэром Сумой Чакрабарти, сообщает сайт главы государства.

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В то же время Зеленский выразил надежду на утверждение “Пакета солидарности 2.0“ с увеличением до 4 млрд евро - в частности, для финансирования инфраструктурных проектов.

Также президент Украины рассчитывает на предоставление ЕБРР кредита Укравтодору в размере 450 млн евро на реконструкцию автодороги Киев-Одесса и строительство северной объездной дороги Львова.

“Несмотря на кризис, инвестиции в инфраструктуру, в частности строительство дорог, остаются для нас одним из крупнейших приоритетов. В этом году в бюджете предусмотрено рекордные средства для строительства дорог, а также дополнительные заимствования под государственные гарантии“, - сказал Зеленский.

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В свою очередь президент ЕБРР Сума Чакрабарти поприветствовал продолжающийся несмотря на эпидемию COVID-19 процесс реформирования в Украине, особо отметив закон о концессии и голосование за закон об открытии рынка земли.

Напомним, что ЕБРР выделил 1 млрд евро в рамках чрезвычайного Пакета солидарности на поддержку компаний в 38 странах его присутствия для противодействия последствиям распространения коронавируса COVID-19.