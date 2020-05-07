Минэнерго разъяснило идею майнинга криптовалют на АЭС

Майнинг криптовалют на атомных электростанциях сохранит гарантированные нагрузки на них и поможет заработать.

На сегодня в Украине имеется профицит производства электроэнергии, которую можно направить на майнинг криптовалют. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на Facebook-странице Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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“Один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть, открывает путь к принципиально новой экономики, новых подходов, новой системы рынка“, - считают в Минэкоэнерго.

Среди таких решений в ведомстве рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

“В “Энергоатоме“ был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре“, - говорится в разъяснении.

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В министерстве считают, что в перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Украины - в частности, переходу Украины на диджитализацию.

Напомним, что Кабмин ограничил въезд и выезд в города-спутники АЭС.