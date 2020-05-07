Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минэнерго разъяснило идею майнинга криптовалют на АЭС

Комментариев: 0
Майнинг криптовалют на атомных электростанциях сохранит гарантированные нагрузки на них и поможет заработать.
Минэнерго разъяснило идею майнинга криптовалют на АЭС
Минэнерго разъяснило идею майнинга криптовалют на АЭС
РАЭС

На сегодня в Украине имеется профицит производства электроэнергии, которую можно направить на майнинг криптовалют. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на Facebook-странице Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Читай также: Microsoft запатентовал майнинг криптовалюты мозгом

“Один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть, открывает путь к принципиально новой экономики, новых подходов, новой системы рынка“, - считают в Минэкоэнерго.

Среди таких решений в ведомстве рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

“В “Энергоатоме“ был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре“, - говорится в разъяснении.

Читай также: Майнинг криптовалют могут признать незаконным

В министерстве считают, что в перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Украины - в частности, переходу Украины на диджитализацию.

Напомним, что Кабмин ограничил въезд и выезд в города-спутники АЭС.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: энергетика, электроэнергия, АЭС, атомная энергетика, Минэнерго, майнинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь