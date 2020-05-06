Кабмин выделил еще 3 млрд грн на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Финансовый ресурс планируют направить на средства индивидуальной защиты и выплату зарплаты медикам.

Кабмин выделил еще 3 млрд грн на борьбу с COVID-19: куда пойдут средства depositphotos.com

Кабинет Министров Украины выделил 3 млрд 132 млн грн, которые пойдут на борьбу с коронавирусом в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 мая, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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“Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания“, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, эти средства пойдут на:

- обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;

- закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19 (в частности, речь идет о расходах лабораторных центров Минздрава Украины, ГУ “Центр общественного здоровья МЗ Украины“ и ГУ “Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И .И. Мечникова Минздрава Украины“);

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- заработную плату медицинских и других работников лабораторных центров МОЗ Украины за март - июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).

Напомним, что в Кабмине рассказали, сколько денег потратили на борьбу с пандемией.