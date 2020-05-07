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В Украине открылись более половины продовольственных рынков - Петрашко

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По словам министра экономики, работу возобновили 469 из 672 украинских продовольственных рынков.
В Украине открылись более половины продовольственных рынков - Петрашко
В Украине открылись более половины продовольственных рынков - Петрашко
depositphotos.com

На сегодня в Украине открылась большая часть продовольственных рынков - 469 из 872. Об этом во время встречи с представителями микро- и малого бизнеса сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, информирует сайт ведомства.

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Также во время общения с предпринимателями Петрашко заявил, что с 11 мая в Украине будет восстановлено торговое и бытовое обслуживание граждан, работа предприятий общественного питания на вынос, а также функционирование летних площадок кафе и ресторанов.

“Правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице. Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, могут обратиться в свои региональные центры занятости и получить средства на выплаты зарплат их работникам. На сегодняшний день уже получено 3763 заявок от предпринимателей“, - добавил Петрашко.

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По его словам, сейчас обсуждается возможность усовершенствования этой программы с целью увеличения круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.

Напомним, что рынки в Украине были открыты с 1 мая.

Согласно постановлению правительства, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.

 

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Теги: рынки, карантин, продукты питания, Петрашко, Минэкономики
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