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Цены на нефть стабилизировались после восстановления импорта в Китай

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Эксперты считают, что рост цен на "черное золото" будет ограничен переизбытком поставок.
Цены на нефть стабилизировались после восстановления импорта в Китай
Цены на нефть стабилизировались после восстановления импорта в Китай
flickr.com

Цены на нефть в четверг стабилизировались на фоне данных о восстановлении импорта сырой нефти в Китай, информирует Лига.

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Так, утром июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента, или на 0,1%, до $29,75 за баррель, после падения на 4% в среду.

Фьючерсы на WTI подорожали на 4 цента, или на 0,2%, до $24,03 за баррель, после снижения более чем на 2% на предыдущей сессии.

На 8:15 по Киеву Brent торговались по $29,84 за баррель, WTI - $24,19.

При этом эксперты ожидают, что рост будет ограничен переизбытком поставок.

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Напомним, что оператор нефтетранспортной системы Украины “Укртранснафта“ начал закупку для восполнения запасов нефти. Во вторник вечером, 21 апреля, прибыл первый танкер с объемом 80-90 тыс. тонн нефти.

Причиной закупки послужили рекордно низкие цены на нефть. За последние 20 лет, стоимость не падала так сильно.

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Теги: нефть, котировки, баррель, фьючерсы, энергоресурсы
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