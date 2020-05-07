Банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине.

9, 10 и 11 мая все финансовые учреждения будут закрыты. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Отмечается, что пользоваться услугами можно будет лишь в онлайн-режиме. При этом официальные платежи могут поступить на счета получателей только в рабочий банковский день. Переводы с карты на карту будут осуществляться в привычном режиме.

“Банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. Поэтому 11 мая в понедельник банковская система в Украине не будет работать“, - говорится в сообщении.

НБУ обнародовал график работы банков на майские праздники НБУ

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Напомним, что Украинцы рассказали о планах на майские праздники. Около 17% из них хотят заняться домашним хозяйством, 8% посетят родных и близких, 5% - проведут время с друзьями. Только 1% опрошенных планирует отправиться в путешествие по стране. Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг.

Домашним хозяйством предпочитают заниматься жители Запада и Центра, селяне. Навестить родных и близких больше желает молодежь и обеспеченные граждане.