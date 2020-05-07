НБУ назвал лучшие монеты 2019 года

Финалистов определяли в двух номинациях - "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы".

Национальный банк Украины обнародовал итоги первого этапа ежегодного конкурса “Лучшая монета Украины“ за 2019 год.

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Путем голосования, которое проходило с 3 февраля по 6 апреля, в двух номинациях определилось по три монеты, которые набрали наибольшее количество голосов. В номинацию “Лучшая монета года“ попали:

- “Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины“: метал - серебро, номиналом 20 гривен (16,14% от общего количества голосов);

- “Орлан-белохвост“: нейзильбер, номинал - 2 гривны (12,38%);

- набор “Пектораль“: серебро, четыре памятные монеты номиналом 10 гривен (7,21%).

В разделе “Лучшее раскрытие темы“ номинируются:

- “Земля-кормилица“: метал - серебро, номиналом 10 гривен (15,02% от общего количества голосов);

- “Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины“: нейзильбер, номинал - 5 гривен (6,91%);

- “Холодный Яр“: нейзильбер, номиналом 5 гривен (6,26%).

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В первом этапе проголосовало более 2 тысяч человек. Анкеты собирались в специально оборудованных ящиках, которые были установлены в помещениях банков-дистрибьюторов НБУ, ассоциации нумизматов Украины, а также поступали по электронной почте.

Проведение второй части конкурса планируется в ближайшее время. Этот этап предполагает тайное голосование членов специально созданной комиссии, которым и определят лучшую монету 2019 года.

Напомним, что в Украине появится памятная монета в честь победы над нацизмом.