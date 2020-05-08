Кабмин создаст резерв продуктов питания - секретарь СНБО

Власти должны пересмотреть номенклатуру продтоваров и при необходимости увеличить перечень товарных групп и объемы их накопления в системе госрезерва.

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит премьер-министра Дениса Шмыгаля поручить Минэкономики и другим уполномоченным госорганам пересмотреть номенклатуру продтоваров и при необходимости увеличить перечень товарных групп и объемы их накопления в системе госрезерва. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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Как известно, накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что дефицита продуктов питания в Украине нет, а роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано.

В то же время секретарь СНБО настаивает, что вопрос продовольственной безопасности является приоритетным и находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

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“Глава государства постоянно акцентирует внимание органов власти на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса“, - говорится в сообщении СНБО.

Данилов также акцентирует внимание членов Кабмина на неотложной необходимости пересмотра системы формирования госрезерва.

Напомним, что больше всего за время карантина в Украине подорожали мясо, картофель и гречка, сообщил кандидат экономических наук Ярослав Навроцкий.