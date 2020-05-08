Украинцев призывают внедрять альтернативные источники энергии, устанавливать энергосберегающие осветительные приборы и изменять бытовые привычки.

В Минрегионе разъяснили, как украинцы могут меньше платить за "коммуналку" depositphotos.com

Украинцы могут сэкономить на оплате “коммуналки“ после внедрения энергоэффективных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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Так, в ведомстве отмечают, что основные теплопотери в многоквартирных домах происходят через стены, систему вентиляции, перекрытия между чердаками, не утепленную крышу, пол, подвальные перекрытия и входную дверь.

В Минрегионе подчеркнули, что энергоаудит может стать первым шагом к экономии. Чиновники рекомендуют для сокращения расходов установить счетчики на воду и тепло, провести теплоизоляцию проблемных участков и утеплить дом.

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Кроме того, в ведомстве призывают украинцев внедрять альтернативные и возобновляемые источники энергии, устанавливать в местах общего пользования энергосберегающие светильники с датчиками движения, а также изменять бытовые привычки в потреблении энергоресурсов и воды.

“Внедрение мероприятий по энергоэффективности в доме и систематический контроль за потреблением энергетических ресурсов его жителями являются залогом уменьшения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг“, - резюмировали в Минрегионе.

Напомним, что НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года.