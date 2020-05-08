В Украине будет создан Геопортал: подробности

Все базы данных об инфраструктуре, статистике, природных ресурсах будут объединены в единый реестр.

С 1 января 2021 года в Украине будет введен в действие Закон “О национальной инфраструктуре геопространственных данных“. Его текст в четверг опубликовало издание “Голос Украины“.

Читай также: Зеленский пообещал завершить земельную реформу

Документ, в частности, устанавливает правовые основы для функционирования Геокадастра, а также позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

Закон также открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Как поясняется в Telegram-канале партии “Слуга народа“, в Украине будет создан так называемый Геопортал.

“Внедрение земельного рынка требует прозрачности. Со свободным доступом селян к данным об их паях, без теневых схем и произвола чиновников. Все это позволит сделать Геопортал“, - говорится в сообщении.

Читай также: 10 тысяч в одни руки - и больше не занимать. Выгоды и риски земреформы

Уточняется, что Геопортал станет мощным оружием против теневого оборота земли и коррупции. В частности, все базы данных об инфраструктуре, статистике, природных ресурсах будут объединены в единый реестр.

Также на Геопортале украинцы смогут узнать, где расположены их паи, земельные участки и где пролегают их границы. Вся информация будет обновляться в режиме реального времени.

“Больше никаких бумажных справок и очередей в чиновничьих кабинетах. Государство будет контролировать пространственные данные и защищать от манипуляций со стороны рейдеров. Вводится ответственность за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных“. За документ проголосовали 302 нардепа, выступили против - 31, воздержались - 32.