В конце недели цены на нефть выросли

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля, сообщает Интерфакс.

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Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 по киевскому времени составляла $29,94 за баррель, что на $0,48 (1,63%) выше цены на время закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%), до $29,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,49 (2,0%) - до $24,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на $0,44 (1,8%).

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С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Напомним, что оператор нефтетранспортной системы Украины “Укртранснафта“ начал закупку для восполнения запасов нефти.