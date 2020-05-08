В Госэкоинспекции назвали решение проблемы стихийных свалок

Переработчики должны начать соревноваться за мусор как за ресурс.

Проблему утилизации отходов можно решить, запустив рынок мусоропереработки и создав механизмы и правила для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий. Об этом в статье для ZN.UA написал в.и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

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По его словам, в прошлом году Госэкоинспекция провела 21 тысячу проверок по засорению земельных ресурсов. Убытки, начисленные за этот период, превысили 1 млрд грн.

“Каждый может легко убедиться, что страна тонет в мусоре. Достаточно лишь внимательно смотреть в окно во время поездки куда-нибудь. Самые распространенные вопросы в обращениях граждан – сообщения о выявлении несанкционированных мусорных свалок“, - пишет Фирсов.

По словам Фирсова, ситуацию можно решить, запустив рынок, чтобы переработчики начали соревноваться за мусор как за ресурс.

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“Эту ситуацию надо решать. Примеров, как это делать, множество, и не надо ничего выдумывать. Закон должен запустить рынок, чтобы за мусор как за ресурс начали соревноваться переработчики. Тогда он исчезнет с улиц и свалок. Это надо сделать как можно скорее“, - подытожил руководитель.Госэкоинспекции.

Напомним, что в Киеве появятся пункты утилизации медицинских отходов.