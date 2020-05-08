В 2020 году мировой туризм может сократиться на 78%

"Пандемия коронавируса может привести к отмене 1 млрд поездок" - прогнозируют во Всемирной организации туризма.

Количество турпоездок в 2020 году может сократиться до 78% depositphotos.com

Количество международных туристических поездок по итогам 2020 года может сократиться на 78%. Об этом сообщили во Всемирной организации туризма.

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По прогнозам аналитиков, такой сценарий возможен, если международные границы не начнут постепенно открываться до начала декабря, а ограничения на поездки не начнут ослабевать.

При этом, если правительства стран решат открыть границы и ослабить ограничения на поездки в начале сентября, количество турпоездок и путешествий сократится на 70% за год.

Количество турпоездок в 2020 году может сократиться до 78% World tourism organization

Согласно оптимистичному сценарию, международная туристическая отрасль начнет восстанавливаться в первых числах июля - тогда количество поездок уменьшится как минимум на 58%.

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В целом пандемия коронавирусной инфекции, согласно выводам Всемирной организации туризма, может привести к отмене в 2020 году от 850 млн до 1 млрд 100 млн поездок.

Напомним, что туристический сезон для европейцев может быть открыт лишь частично.