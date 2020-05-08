Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В 2020 году мировой туризм может сократиться на 78%

Комментариев: 0
"Пандемия коронавируса может привести к отмене 1 млрд поездок" - прогнозируют во Всемирной организации туризма.
Количество турпоездок в 2020 году может сократиться до 78%
Количество турпоездок в 2020 году может сократиться до 78%
depositphotos.com

Количество международных туристических поездок по итогам 2020 года может сократиться на 78%. Об этом сообщили во Всемирной организации туризма.

Читай также: В Грузии анонсировали открытие туризма после карантина

По прогнозам аналитиков, такой сценарий возможен, если международные границы не начнут постепенно открываться до начала декабря, а ограничения на поездки не начнут ослабевать. 

При этом, если правительства стран решат открыть границы и ослабить ограничения на поездки в начале сентября, количество турпоездок и путешествий сократится на 70% за год.

Количество турпоездок в 2020 году может сократиться до 78%
Количество турпоездок в 2020 году может сократиться до 78%
World tourism organization

Согласно оптимистичному сценарию, международная туристическая отрасль начнет восстанавливаться в первых числах июля - тогда количество поездок уменьшится как минимум на 58%.

Читай также: В Китае снова разрешили туризм и путешествия

В целом пандемия коронавирусной инфекции, согласно выводам Всемирной организации туризма, может привести к отмене в 2020 году от 850 млн до 1 млрд 100 млн поездок.

Напомним, что туристический сезон для европейцев может быть открыт лишь частично.

Поделись:
Теги: туризм, турпутевки, путешествия, коронавирус, авиасообщение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь