НБУ опубликовал годовой отчет за 2019 год: 10 главных показателей

В НБУ назвали изменения, внедренные в банковскую систему Украины в 2019 году.

Нацбанк опубликовал годовой отчет за 2019 год, в котором отчитался о своей работе. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Глава НБУ Яков Смолий положительно охарактеризовал итоги работы Нацбанка. По его мнению, украинская экономика и финансовый сектор завершили 2019 год “здоровыми и крепкими“.

“Мы вошли в этот период (кризис - ред.) с ростом экономики и низкой за шесть лет инфляцией. В хорошем состоянии в кризисный год вошел и банковский сектор. Он работает стабильно, надежно и прозрачно. Текущий год банковский сектор встретил докапитализированным“ - заявил Яков Смолий.

10 главных показателей годового отчета НБУ за 2019 год

Рост цен замедлился. Показатель инфляции в 4,1% в 2019 году является самым низким за последние шесть лет

По данным Нацбанка, в стране замедлилась инфляция.

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“Этому способствовали последовательная монетарная политика Национального банка в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства“ - пояснили в НБУ.

“Подушка безопасности“ государства. Международные резервы достигли семилетнего максимума

В прошлом году резервы страны увеличились до 25,3 млрд дол. США.

“Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила нарастить резервы на 22% в год. Чистая покупка валюты НБУ составила 7,9 млрд дол США. Это самое большое значение за последние 14 лет“ - говорится в сообщении.

Поддержка украинской экономики. НБУ пять раз снижал учетную ставку до 13,5% в 2019 году

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“В прошлом году Нацбанк начал цикл смягчения монетарной политики для поддержки экономики. В 2019 году учетная ставка снижена с 18% до 13,5%. НБУ продолжает поддерживать экономику и в нелегкое время пандемии“ - подчеркнули банкиры.

Украинцы доверяют банкам. Гривневые и валютные вклады существенно выросли

“Гривневые депозиты граждан в банках в прошлом году увеличились на 17,5%, валютные вклады - на 15,4%. Гривневые средства бизнеса в банках за год выросли на 19,5%, валютные средства - на 48,4%“ - отметили в регуляторе.

Банки активно кредитуют граждан и готовы постепенно возобновлять кредитование бизнеса.

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“Гривневое кредитование граждан на потребительские нужды выросло на 31%. Также росло кредитование на покупку недвижимости - на 13,4%“ - отметили в НБУ.

Снижение процентов по кредитам

“Ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились на 2,4 в. п. до 15,7% годовых. Впрочем, стоимость кредитов для физических лиц оставалась высокой“ - пояснили в Нацбанке.

Отменено 40 ограничений на валютные операции

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“НБУ отменил для бизнеса обязательную продажу валюты, позволил гражданам покупать валюту онлайн, отменил все лимиты на выплату дивидендов за границу, ввел удобную систему электронных лимитов для инвестиций за границу“ - говорится в сообщении.

Наличных становится меньше, безналичные расчеты набирают популярность

“За последние пять лет уровень объем наличных сократился с 17,8% до 9,7%. При этом растет количество безналичных расчетов“ - подчеркнули банкиры.

Защита прав потребителей финансовых услуг и регулирование работы небанковских финансовых учреждений

В прошлом году Верховная Рада предоставила НБУ новые полномочия. Деятельность всех финансовых учреждений должна стать прозрачной и безопасной для конечных клиентов.

НБУ перечислил в госбюджет почти 43 млрд грн своей прибыли за 2019 год

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“НБУ перечислил почти 43 млрд грн своей прибыли. Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось государственным бюджетом на 2020 год" - подытожили банкиры.

10 главных показателей годового отчета НБУ за 2019 год Скриншот

Напомним, что в центре Киева предприниматели потребовали ослабить карантин.