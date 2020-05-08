В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего (инфографика)
В течение 2019 года из оборота в Украине было изъято почти 8,8 тысяч поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,3 млн грн. Об этом сообщается в годовом отчете Национального банка Украины.
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Согласно документу, большинство (99%) изъятых из обращения поддельных банкнот приходится на банкноты четырех номиналов:
- 500 грн (67% от общего количества изъятых подделок и 90% от их общей суммы);
- 100 грн (16% и 4% соответственно);
- 50 грн (8% и 1%);
- 200 грн (8% и 4%).
Другие изъяты из обращения поддельны банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20 грн составляли лишь 1%.
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Также в НБУ сообщили, что среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали
- доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
- евро (23%);
- российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).
В то же время подделки номиналом 100 долларов США составляли 96% от общего количества изъятых поддельных долларов США, подделки номиналом 50 и 500 евро - 56% и 21%
от общего количества изъятых поддельных евро соответственно, подделки номиналом 5000 и 1000 российских рублей - 53% и 47% от общего количества изъятых поддельных российских рублей.
Напомним, что на одного украинца приходится 67 банкнот и 184 монеты.
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