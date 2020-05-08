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Глава МИД рассказал, что будет с безвизом после снятия ограничений

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Кулеба не исключает точечных препятствий из-за возможного обострения эпидемиологической обстановки в Евросоюзе.
Глава МИД рассказал, что будет с безвизом после снятия ограничений
Глава МИД рассказал, что будет с безвизом после снятия ограничений
flickr.com

Украинцы в ближайшее время снова смогут свободно пересекать границу с Европейским Союзом, как это было с момента ведения безвизового режима с ЕС и до ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об в интервью Левому берегу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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“Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима“, - сказал глава МИД.

В то же время Кулеба не исключает, что в ближайшем будущем “время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться“ из-за возможного обострения эпидемиологической обстановки в той или иной части Евросоюза.

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Также министр иностранных дел уверен, что система сохранится в прежнем виде, и свободу передвижения внутри самой Шенгенской зоны ограничивать не будут.

“Отменить “шенген“ - это поставить под вопрос одну из основ Европейского Союза. Это как выбить из фундамента камень“, - сказал Кулеба.

Напомним, что в ОП рассказали, как пандемия повлияет на безвиз.

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Теги: Евросоюз, безвиз, пересечение границы, шенгенская зона, коронавирус
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