Смолий рассказал, как НБУ будет поддерживать финансовую систему

По словам Смолия, неконтролируемая печать денег для финансирования государственных расходов всегда завершается катастрофой для экономики.

Национальный банк Украины не планирует проводить эмиссию гривны для покрытия расходов на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил председатель НБУ Яков Смолий.

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При этом, по его словам, Украина, как и остальные страны, нуждается в государственных расходах на борьбу с COVID-19 и поддержку экономики.

“Но лекарство не должно быть хуже болезни. Неконтролируемая печать денег для финансирования государственных расходов у нас всегда завершается катастрофическими последствиями для экономики. Можно, конечно, сделать всех миллионерами, но эти миллионы уже ничего не будут стоить“, - сказал Смолий.

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Вместо этого, по мнению руководителя Нацбанка, Украина должна завершить переговоры с МВФ и получить дешевое финансирование для бюджета от официальных доноров. В свою очередь НБУ, пословам Смолия, располагает необходимым инструментарием для бесперебойной работы финансовой системы.

“Инструменты Национального банка есть и будут действенными - учетная ставка, поддержка экономики через банки, значительные резервы, инструменты регулирования банковского сектора“, - сказал Смолий.

Напомним, что НБУ опубликовал годовой отчет за 2019 год.