Смолий рассказал, сколько денег получит Украина от МВФ

По словам главы Нацбанка, Украина получит больше средств, чем планировалось.

В рамках программы stand-by на 18 месяцев Украина может получить от МВФ $5 млрд. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, пишет Громадське.

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По его словам, Украине необходимо как можно быстрее завершить переговоры с МВФ и получить дешевое финансирование для бюджета от официальных доноров.

“Средства, которые Украина получит по этой программе в течение 2020-2021 годов - большие, чем мы получим по программе расширенного финансирования, то есть около $5 млрд плюс связанное финансирование от других доноров: Всемирного банка, Еврокомиссии, правительств Канады и Японии“, - сказал Смолий.

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Напомним, что представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован считает, что получить кредит от Международного валютного фонда по краткосрочной программе Stand-by Украине будет проще, чем в рамках программы расширенного финансирования EFF.