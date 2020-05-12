ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия хотят сократить избыток сырья на мировом рынке.

Нефть немного подорожала после новостей о сокращении добычи depositphotos.com

Цены на нефть на мировых рынках во вторник растут после появления новостей о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран - в частности, Саудовской Аравией. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает портал BIN.UA.

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По состоянию на 7.59 по Киеву, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 29,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,08%, до 24,4 доллара за баррель.

Согласно сообщению, оптимизму инвесторов способствуют новости о том, что Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

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Напомним, что глава Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн спрогнозировал снижение цен на топливо в Украине. По его мнению, бензин может стоить до 16 грн/л, а дизель до 14 грн/л.