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Нефть немного подорожала после новостей о сокращении добычи

Комментариев: 2
ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия хотят сократить избыток сырья на мировом рынке.
Нефть немного подорожала после новостей о сокращении добычи
Нефть немного подорожала после новостей о сокращении добычи
depositphotos.com

Цены на нефть на мировых рынках во вторник растут после появления новостей о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран - в частности, Саудовской Аравией. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает портал BIN.UA.

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По состоянию на 7.59 по Киеву, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 29,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,08%, до 24,4 доллара за баррель.

Согласно сообщению, оптимизму инвесторов способствуют новости о том, что Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

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Напомним, что глава Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн спрогнозировал снижение цен на топливо в Украине. По его мнению, бензин может стоить до 16 грн/л, а дизель до 14 грн/л.

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Теги: нефть, котировки, баррель, торги, энергоресурсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.05.2020, 09:56
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гость
А когда мы спросили у него за бабло за шлюх так он грит,вы чё,я ж лавэ на столике внизу оставил,походу охранник спиздил их. Вот что за люди в 40 лет, пиздeц
гость  (аноним)  12.05.2020, 09:53
Оценка:  +1
гость
Вчера на сауне были с друганом. Он пришел с кентом.вроде нормальный чел.поебали телок,попили водочки,потом этот тип грит,пойду вниз Россу и пропал.оказалось что у охранника лопатник и побила пропала,внизу весь мини бар вынес.
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