Трамп выступил против пересмотра торговой сделки с Китаем

Власти КНР настаивают на возобновлении переговоров с США по поводу сделки.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с Китаем. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 11 мая, во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает Deutsche Welle.

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“Нет, меня это не интересует. Даже вообще не интересует. Мы заключили сделку. Однако я слышал, что Китай хотел бы возобновить переговоры, чтобы выторговать для себя лучшие условия“, - заявил Трамп.

Согласно условиям сделки, Китай обязуется увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Вашингтон, в свою очередь, согласился начать поэтапное снижение тарифов на китайскую продукцию.

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В то же время, по мнению властей Китая, Соединенные Штаты ослабели в ходе пандемии коронавируса и больше не могут себе позволить вести торговую войну с Пекином.

Напомним, что глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что власти КНР не препятствовали и более того, позволили коронавирусу COVID-19 распространиться по всему миру тем, что не ограничили заграничные поездки инфицированных граждан страны за рубеж.