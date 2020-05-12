"Минимум 30 грн": эксперт спрогнозировал новый курс доллара

По словам Жернова, Нацбанк имеет запасы, чтобы стабилизировать курсовую ситуацию.

Курс гривны по отношению к доллару в ближайшее время будет плавающим, а по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар. Об этом в комментарии Українським Новинам сказал экономический эксперт Михаил Жернов.

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В то же время, по словам аналитика, Национальный банк Украины имеет запасы, чтобы стабилизировать ситуацию.

“За последние 6 лет Нацбанк хорошо почистил и отрегулировал банковскую систему. Просидеть на карантине месяц - не показатель. Где-то к осени мы увидим более-менее реальную картину происходящего“, - сказал Жернов.

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Напомним, что Национальный банк Украины не планирует проводить эмиссию гривны для покрытия расходов на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил председатель НБУ Яков Смолий.