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"Минимум 30 грн": эксперт спрогнозировал новый курс доллара

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По словам Жернова, Нацбанк имеет запасы, чтобы стабилизировать курсовую ситуацию.
Эксперт спрогнозировал курс доллара на ближайшие месяцы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на ближайшие месяцы
depositphotos.com

Курс гривны по отношению к доллару в ближайшее время будет плавающим, а по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар. Об этом в комментарии Українським Новинам сказал экономический эксперт Михаил Жернов.

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В то же время, по словам аналитика, Национальный банк Украины имеет запасы, чтобы стабилизировать ситуацию.

“За последние 6 лет Нацбанк хорошо почистил и отрегулировал банковскую систему. Просидеть на карантине месяц - не показатель. Где-то к осени мы увидим более-менее реальную картину происходящего“, - сказал Жернов.

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Напомним, что Национальный банк Украины не планирует проводить эмиссию гривны для покрытия расходов на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил председатель НБУ Яков Смолий.

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Теги: гривна, доллар, курс, НБУ, банковская система
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
В0ЛАНД    12.05.2020, 11:10
Оценка:  -21
В0ЛАНД
Очередной эксперД на ставке НБУ готовит почву для спекуляций.Между тем экономика США терпит колоссальнейшие убытки из-за коронавируса,с чего бы доллару рости в цене в таком случае.А вот евро реально может стоить 32-33.
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