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Условия ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть - Пристайко

Комментариев: 1
В пересмотре условий Соглашения, в частности, заинтересованы украинские производители.
Условия ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть - Пристайко
Условия ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть - Пристайко
president.gov.ua

Условия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Cоюзом необходимо пересмотреть. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, сообщает Европейская правда.

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По его словам, в пересмотре условий об ассоциации, в частности, заинтересованы украинские производители.

“Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Cоюзом в рамках соглашения о беcтарифной торговле“, - сказал дипломат.

Также, по словам Пристайко, существуют и другие направления, над которыми работают власти Украины и ЕС.

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“К примеру, цифровой рынок, взаимодействие в таможенных делах, юстиции, безопасности и обороне. Эти вопросы все продвигаются одновременно. В одних - больше прогресса, в других – прогресс нужен“, - уточнил вице-премьер.

Напомним, что Совет Европейского Союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение.

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Теги: Ассоциация с ЕС, Украина, Пристайко, украинские производители, Евросоюз
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Muzobozz    12.05.2020, 12:25
Оценка:  -22
Muzobozz
Решения будут принимать в ЕС.И как они решат так и будет.А кто там в чём заинтересован,никому не интересно.Примут решение и поставят перед фактом.
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