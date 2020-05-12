J.P. Morgan ухудшил макроэкономический прогноз для Украины: детали

Аналитики прогнозируют спад экономики на 5,1% при инфляции в 3,7%.

Экономический спад в Украине в 2020 году составит 5,1%, однако уже со следующего года рост экономики может достигнуть 6,3%. Об этом говорится в новом обзоре банка J.P. Morgan, сообщает finance.ua.

Читай также: НБУ опубликовал годовой отчет за 2019 год: 10 главных показателей

Согласно прогнозам аналитиков, инфляция в Украине в 2020 году ожидается на уровне 3,7% с дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП. В следующем году эксперты ожидают инфляцию на уровне 6% с профицитом по текущему счету на уровне 0,1% ВВП.

Курс гривны на конец второго квартала 2020 года может упасть до 29,5 грн/1 долл., укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться до 29,5 грн к концу первого квартала 2021 года.

Читай также: МВФ не будет выдвигать новых условий Украине - НБУ

Также, по прогнозам аналитиков J.P. Morgan, Украина приближается к принятию законопроекта о банках и банковской деятельности, - последнего требования для новой программы МВФ, и получит первый транш в размере 1,75 млрд долл. мае-июне.

Напомним, что Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет почти 10 млрд гривен.