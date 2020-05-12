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J.P. Morgan ухудшил макроэкономический прогноз для Украины: детали

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Аналитики прогнозируют спад экономики на 5,1% при инфляции в 3,7%.
J.P. Morgan ухудшил макроэкономический прогноз для Украины
J.P. Morgan ухудшил макроэкономический прогноз для Украины
depositphotos.com

Экономический спад в Украине в 2020 году составит 5,1%, однако уже со следующего года рост экономики может достигнуть 6,3%. Об этом говорится в новом обзоре банка J.P. Morgan, сообщает finance.ua.

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Согласно прогнозам аналитиков, инфляция в Украине в 2020 году ожидается на уровне 3,7% с дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП. В следующем году эксперты ожидают инфляцию на уровне 6%  с профицитом по текущему счету на уровне 0,1% ВВП.

Курс гривны на конец второго квартала 2020 года может упасть до 29,5 грн/1 долл., укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться до 29,5 грн к концу первого квартала 2021 года.

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Также, по прогнозам аналитиков J.P. Morgan, Украина приближается к принятию законопроекта о банках и банковской деятельности, - последнего требования для новой программы МВФ, и получит первый транш в размере 1,75 млрд долл. мае-июне.

Напомним, что Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет почти 10 млрд гривен.

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Теги: инфляция, рост экономики, ВВП, курс гривны, МВФ
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гость  (аноним)  12.05.2020, 14:00
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Посыл от каждого человека планеты Земля - шоб вы ж..и..д..о..в..с..к..и..е т..в..а..р..и передохли, точно так же,как вы уничтждаете всё живое.
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