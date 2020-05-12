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Аэропорт "Борисполь" признан одним из лучших в Восточной Европе

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Крупнейший аэропорт Украины занял четвертую строчку, уступив Будапешту, Бухаресту и Таллинну.
Аэропорт "Борисполь" признан одним из лучших в Восточной Европе
Аэропорт "Борисполь" признан одним из лучших в Восточной Европе
kbp.aero

Аэропорт “Борисполь“ вошел в число лучших в Восточной Европе в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax в 2020 году. Об этом сообщает avianews.com.

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“Борисполь“ занял четвертую строчку среди восточноевропейских аэропортов, уступив Будапешту, Бухаресту и Таллинну.

А вот лучшим аэропортом в мире восьмой год подряд назван сингапурский “Чанги“. Второе место досталось аэропорту “Ханеда“ в Токио. На третьей строчке расположился “Хамад“ в Дохе.

В десятку также попали аэропорты Сеула, Мюнхена, Риги, Белграда, Братиславы, Тбилиси, Скопье и Софии.

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Для составления рейтинга Skytrax опросила пассажиров 100 национальностей о разных сервисах 550 аэропортов. Анкетирование проводилось с сентября 2019 по февраль 2020 года.

Напомним, что 24 марта с 12:00 в Украине временно приостановили работу все аэропорты, кроме “Борисполя“.

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Теги: аэропорт Борисполь, восточная Европа, рейтинги, пассажиры, авиаперевозки
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